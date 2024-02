Carreta desgovernada carregada de cimento cai no Rio Xingu, em Anapu

Uma carreta desgovernada, que estava carregada de cimento, caiu no Rio Xingu, na manhã de quarta-feira (21), mais precisamente na comunidade Belo Monte, em Anapu, no sudoeste do Pará. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

Pelas imagens é possível um caminhão-cegonha entrando em uma balsa às 11h26. Uma caminhonete branca ainda chega a estacionar em local próximo pouco antes da carreta surgir desenfreada. Assim que cai nas águas do Rio Xingu, uma poeira de cimento se forma e algumas pessoas se aproximam.

Segundo o portal Gazeta Pará, o condutor e a esposa dele estavam na carreta. A mulher conseguiu sair do veículo. Já o motorista conseguiu se soltar do automóvel quando estava dentro rio. O condutor ainda teria ficado no local acompanhando o trabalho de retirada da carreta.



A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.