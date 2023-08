Ônibus desgovernado sai da pista e mata idosa de 81 anos que aguardava transporte público

Um ônibus perdeu o controle e atropelou e matou uma idosa de 81 anos que aguardava por um veículo do transporte público em uma parada no município de Caçapava (SP). Um adolescente de 17 anos também foi atingido e segue internado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h45 de ontem, quando o veículo aparentou estar sem controle ainda distante do ponto, o que fez com que algumas pessoas conseguissem fugir da parada a tempo, com exceção da idosa e do jovem.

A vítima, identificada como Maria das Graças dos Santos Rosa, sofreu múltiplas fraturas e morreu ainda no local. O motorista que conduzia o veículo parou para prestar socorro e está à disposição das autoridades.

Os familiares de Maria afirmaram que ela estava a caminho de um bingo em um bairro vizinho quando ao acidente aconteceu.

Nota da Prefeitura

Em nota, a prefeitura de Caçapava, que é responsável pela ABC Transportes Coletivos, responsável pelo ônibus em questão, informou que lamenta profundamente o grave acidente e disse que está acompanhando de perto todos os procedimentos necessários, inclusive a apuração de responsabilidade dos envolvidos.

Ainda segundo a prefeitura, caso haja a verificação de imprudência ou imperícia na conduta da empresa ou de seus funcionários, a prefeitura vai atuar com todos os rigores da lei na responsabilização e punição de seus autores.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com