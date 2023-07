Idosa morre eletrocutada após contato com fiação atingida por queda de galhos de árvore

Uma idosa, de 80 anos morreu, nesta quinta-feira (13), após sofrer uma descarga elétrica ao entrar em contato com uma fiação que foi atingida por galhos de uma árvore. O caso aconteceu em Itanhaém, litoral de São Paulo. A cidade registrou um temporal, com ventos fortes durante a madrugada. Além da idosa, uma jovem de 24 anos, morreu após ser atingida por uma árvore, em São José dos Campos, interior paulista.

A idosa foi achada por vizinhos com a fiação energizada sobre seu corpo. Diante disso, foi necessário acionar a empresa responsável pelo fornecimento de energia, para realizar o desligamento da eletricidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa teve uma parada cardiorrespiratória em via pública, resultado do choque elétrico de alta tensão.

A vítima foi declarada como óbito ainda no local. A Polícia Militar ajudou a isolar a área para a peícia. Segundo a prefeitura de Itanhaém, o acidente foi causado pelos fortes ventos que atingiram a cidade após a passagem de um ciclone extratropical pela região.

Nota da empresa de energia

Em comunicado, a Neoenergia Elektro expressou lamento pela morte da vítima e afirmou que as rajadas de vento causaram o colapso de um cabo de média tensão, ocasionando, assim, o "contato acidental" da mulher com a fiação. A empresa se comprometeu a analisar minuciosamente o caso e oferecer apoio e esclarecimentos necessários à família e às autoridades competentes.