Carreta com 39m³ de madeira ilegal é apreendida em Marabá

Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-155 resultou na apreensão de 39 metros cúbicos de madeira ilegal. O flagrante foi na madrugada do último domingo (21), no perímetro do quilômetro 344, em Marabá.

Toda a ação se deu por volta da 1 hora, quando os agentes rodoviários federais abordaram uma carreta modelo Volvo/FH, que transportada madeira da espécie Acapu. Durante o trabalho de inspeção do material, foi constatado que o condutor não possuía a documentação necessária para comprovação da legalidade da madeira.

Assim, a carga foi apreendida e encaminhada para os procedimentos de praxe, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (Semma). O condutor foi liberador após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometer a comparecer em juízo quando for convocado. Ele deve ser investigado por suspeita de crime ambiental.