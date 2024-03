Crime ambiental: tartarugas e pássaros silvestres são apreendidos no Pará

Dois homens foram indiciados pela Polícia Civil do Pará (PC) pelas condições inadequadas de guarda de 12 tartarugas e 11 pássaros silvestres, em Santo Antônio do Tauá. Eles foram alvo da operação "Tauá Livre", na última quarta-feira (20), realizada pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa).

"Na verificação de possíveis maus tratos e criação de animais silvestres, dois suspeitos foram indiciados e, além deles, outras pessoas também foram intimadas a prestar esclarecimentos a respeito das condições inadequadas de guarda e saúde dos animais", informa o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Animais apreendidos em operação policial no Pará (Divulgação / PC)

Os fatos serão determinados através de perícia. A equipe segue realizando buscas com o intuito de coibir a comercialização e guarda de animais silvestres na região.

"Trata-se de mais uma etapa de um conjunto de operações a fim de verificar a existência de posse e venda irregular, tráfico e toda e qualquer situação que envolva animais silvestres. A operação 'Tauá Livre', deve continuar ao longo do tempo, atendendo tanto denúncias que possam chegar pelo 181, quanto as presenciais. É importante que as pessoas tenham conhecimento de que qualquer tipo de crime contra os animais silvestres ou até mesmo contra os animais domésticos, que chegar ao nosso conhecimento, será verificado", informa o delegado Dilermano Tavares, titular da Demapa.