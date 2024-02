PRF resgata pássaros silvestres, em Capanema

No último sábado (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização no quilômetro 153 da BR-316 no município de Capanema, nordeste paraense, efetuou o resgate de quatro pássaros silvestres. A ação foi configurada como crime ambiental.

Por volta das 12h, uma equipe da PRF, abordou um veículo e durante os procedimentos de fiscalização, constatou que o condutor e dois passageiros estavam transportando quatro aves silvestres da espécie Oryzoborus angolensis, popularmente conhecida como Curió, em gaiolas.

Durante a abordagem dos policiais, o condutor afirmou ser o proprietário de uma das aves, enquanto os passageiros seriam responsáveis pelas demais. Alegaram ainda que estavam viajando do quilômetro 47, em Santa Luzia do Pará/PA, com destino a Capanema/PA. No entanto, as aves não possuíam a documentação necessária que comprovasse a legalidade de sua posse por parte do condutor e dos passageiros do veículo.

A PRF destacou que a espécie em questão já esteve ameaçada de extinção, e a criação doméstica e a comercialização sem autorização do IBAMA configuram crime ambiental.

Após a apreensão, as aves resgatadas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Capanema (SEMMA) e os envolvidos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em juízo quando solicitados, em tese, por crime ambiental.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)