‘Capu’ é morto a tiros dentro de residência, em Marabá

Um jovem identificado como Jhonata Conceição Lopes, mais conhecido como Cupu, foi morto a tiros no início da noite de quarta-feira (21), no Núcleo Morada Nova, município de Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido na 15 do Residencial Jardim do Éden, quando o autor do crime invadiu a residência e fez vários disparos de arma de fogo contra Jhonata.

VEJA MAIS

Por volta de 18h30 a vítima estava dentro do imóvel quando foi surpreendida pelo executor. Segundo os relatos iniciais, Cupu foi atingido por cerca de três disparos, na região do tórax e nas mãos. Ele morreu ainda no local, antes da chegada dos socorristas, na ambulância. Imagens feitas por pessoas que estiveram na casa da vítima mostram Cupu caído próximo a uma cama, vestindo apenas uma bermuda branco no momento do crime.

Ainda não há informações sobre o autor do crime, a localização ou o motivo da execução. De acordo com o que foi informado para as autoridades policiais, nenhum morador teria visto o executor, que fugiu logo após a morte de Capu. Dessa maneira, um inquérito será aberto para investigar o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que "equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Jhonata"