Capotamento deixa um morto e outro ferido, na Belém-Brasília

O jovem José Feitosa da Rocha, de 29 anos, morreu em um acidente na BR-010, que liga Belém a Brasília, em Ipixuna do Pará, nordeste do estado, neste domingo (20/02). O irmão da vítima, que também estava no veículo, ficou ferido. As informações são do site Debate Carajás.

Ao encontrar um carro que vinha no sentido contrário, o veículo bateu na traseira de outro caminhão, saiu da rodovia, desceu uma ribanceira e caiu capotado na margem de uma represa. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que o caminhoneiro tenha tentado fazer uma ultrapassagem no km 220.

A vítima que sobreviveu foi socorrida por populares e encaminhada para o hospital municipal de Ipixuna do Pará. O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer a retirada do corpo do motorista que ficou preso nas ferragens.

Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas. A vítima e o irmão tinham saído do município de Açailândia, no Maranhão, com destino à Castanhal.