Viatura da Polícia Civil capota após bater em árvore em Magalhães Barata

Uma viatura da Polícia Civil se envolveu em um acidente na cidade de Magalhães Barata, no nordeste paraense. O policial civil que conduzia o veículo oficial perdeu o controle do automóvel nas proximidades da comunidade Nazaré do Fugido, quando atingiu uma árvore durante uma curva e capotou. Segundo as informações repassadas à reportagem pela Polícia Militar local, o caso foi registrado por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (14).

Não há detalhes se o agente civil seguia em diligências ou estava indo abastecer o veículo, o que é feito em Castanhal, cidade vizinha. Ainda conforme a PM, o policial teve apenas escoriações e passa bem, apesar do susto. Apenas o condutor estava no veículo no momento do acidente.

Imagens e vídeos do momento do acidente mostram o veículo capotado às margens da via. A viatura teve a lateral direita bastante amassada e o para-brisa quebrado. A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Polícia Militar, sob comando do sargento Herasmo.