Carro capota no bairro do Jurunas, em Belém

Um carro capotou, no início da tarde desta segunda-feira (24), na Rua dos Caripunas com a travessa Monte Alegre, no bairro do Jurunas, em Belém. A princípio, não há informação sobre possíveis feridos. Fotos e vídeos do veículo capotado estão circulando nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver que há um outro veículo, de cor preta, parado um pouco mais à frente do local. Esse veículo preto apresenta visíveis marcas de colisão na parte dianteira, no capô e no para-choque.

De acordo com relato de uma testemunha, a acidente teria ocorrido por conta de um avanço de sinal preferencial. A reportagem segue apurando mais detalhes para atualizar este texto. Acompanhe!