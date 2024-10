Capanema: homens fingem ser clientes e executam jovem em barbearia

Na tarde de terça-feira (22), um jovem foi assassinado a tiros em uma barbearia no município de Capanema, no nordeste paraense. O crime ocorreu por volta das 16h, no bairro do Campinho, próximo a um estabelecimento comercial bastante conhecido na área.

VEJA MAIS

De acordo com informações da Polícia Civil e Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem, as equipes identificaram a vítima como Kaylon Rodrigues Andrade Pontes.

Testemunhas informaram aos agentes que dois homens, ainda não identificados, chegaram em uma motocicleta e entraram na barbearia fingindo ser clientes. Minutos depois, eles foram em direção à Kaylon e fizeram vários disparos, atingindo-o na cabeça. Não se sabe ainda se a vítima trabalhava ou era cliente do local.

Os criminosos fugiram sem levar nada, o que levou as autoridades a suspeitarem de um crime de execução. Até o momento, os suspeitos não foram localizados, e a motivação do crime segue sob investigação pela Polícia Civil de Capanema.