Campus Belém do IFPA hospedará 400 agentes da PRF durante COP30

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará (IFPA) receberá aproximadamente 400 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para hospedagem durante a realização da COP30, em Belém, no mês de novembro. Obras se revitalizaçaõ e conservação do prédio já começaram a ser executadas no campus Belém da instituição.

O campus Belém servirá para as acomodações e permanência dos agentes da PRF. O espaço de ensino técnico, médio e superior localizado na Almirante Barroso, no bairro do Marco, se transformará em uma base para operacionalização das estratégias da PRF durante o maior evento de discussão climática do planeta.

Os agentes de segurança publica federal ficarão em 40 salas de aulas, que serão personalizadas em forma de dormitórios. Em contrapartida, a PRF realizará obras de revitalização e conservação dos prédios, e das dependências escolares.