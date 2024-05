Caminhão com carne tomba e motorista é atendido pelos bombeiros, na noite deste sábado (11)

Um caminhão de grande porte tombou, na noite deste sábado (11), na avenida Independência, na primeira curva após o hospital Santa Maria. A curva fica em um sítio ao lado de um posto de gasolina. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), que acrescentou que o motorista foi atendido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele sofreu apenas pequenas escoriações.

De acordo com a moradora do sítio, Paula Almeida, o motorista sofreu leves escoriações e foi atendido pela equipe do resgate do Corpo de Bombeiros no próprio local e foi liberado. Ela informou que a carga levava carne para uma empresa nas proximidades.

"Não sei dizer o que causou o acidente, mas ele tombou e acabou atingindo o poste do meu sitio", pontua Paula. Até o final da noite o caminhão continuava no local no aguardo de três caminhões menores com frigoríficos, que serão usados para fazer o transporte da carne.

"É a terceira vez que cai caminhão na curva e sempre ocorrem acidentes, inclusive, um conhecido nosso foi morto há uns anos atrás por ter sido batido, ele estava transitando na via", acrescenta a moradora.