Câmeras registram suspeito furtando bicicleta em condomínio no bairro de Nazaré, em Belém

Um homem foi flagrado, na madrugada do último sábado (23), furtando uma bicicleta da garagem de um condomínio residencial, na travessa Benjamin Constant, entre as avenidas Brás de Aguiar e Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, na capital paraense.

Conforme as imagens, o suspeito entra pelo portão da garagem por volta das 4h05. A ação dura aproximadamente três minutos. Ele desativa o sistema automático da estrutura e checa se vai conseguir abrir mais um pouco para poder passar com a bicicleta avaliada em R$ 2 mil, segundo o proprietário.​

O homem aparece andando em direção aos fundos da garagem e desaparece do alcance das câmeras. Às 4h08, ele surge montado na bicicleta deixando o local. O ladrão vai embora e deixa o portão da garagem aberto. Assista!

As imagens mostram também que o homem vestia uma bermuda, camisa azul clara e um colete laranja, igual ao que é usado por flanelinhas que trabalham na Grande Belém. Além da bicicleta, o suspeito também subtraiu um boné do local.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais informações sobre o ocorrido.