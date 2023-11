Cachorro morre depois de ser espancado com pedaço de concreto na Pratinha

Um cachorro chamado de “Maylon” morreu, neste sábado (4), depois de ser espancado com um pedaço de concreto na Passagem Guajará, no bairro da Pratinha I, em Belém. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (3). O homem suspeito de cometer o crime foi identificado apenas pelo apelido de “Diego Turu”, que seria morador da mesma área onde o crime aconteceu. Ele não foi preso.

Raquel Viana, responsável pelo abrigo Aufamily, disse à redação integrada de O Liberal que o tutor do animal alegou para ela que o cão estava deitado quando foi atacado na cabeça pelo suspeito. Com a violência, o cão sofreu traumatismo craniano. “Por volta das 22h de sexta-feira (3), recebi um pedido de ajuda sobre um cachorro que estava tendo convulsão no bairro da Pratinha I. O cachorro foi atacado com um pedaço de concreto que tinha um vergalhão. O agressor fugiu depois que o cachorro começou a gritar assim que foi atacado. Os moradores foram ver o que era, mas o homem já tinha fugido”, conta ela.

Ao receber a denúncia do caso pelas redes sociais, uma equipe do abrigo se dirigiu até o local e resgatou Maylon. O cachorro foi encaminhado para uma clínica veterinária particular do bairro do Tapanã, ainda na sexta (3). Porém, neste sábado (4), Raquel foi comunicada sobre a morte do animal. “Pediram para que eu comparecesse na clínica, mas não pude porque estava distante. Foi então que me informaram que ele (cachorro) teve uma segunda parada cardíaca e não resistiu, por volta das 11h30 deste sábado (4)”, lamentou.

Moradores relataram ao abrigo que Diego tem passagens pela polícia. A redação integrada pediu um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.