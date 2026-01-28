Cachorro morre após ser arremessado por cima de cerca em Benevides; suspeito está foragido

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem arremessa um cachorro por cima de uma cerca, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu na noite de terça-feira (27), por volta das 18h30. As imagens registram a queda do animal, que ainda tenta caminhar por alguns metros, mas acaba caindo logo em seguida.

De acordo com informações policiais, o cachorro não resistiu e morreu após a queda. Outra imagem que também circula nas redes sociais mostra o animal em estado debilitado, bastante magro e com sinais visíveis de maus-tratos.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Benevides, que realiza diligências para identificar e localizar o suspeito, que estaria foragido. A conduta pode configurar crime de maus-tratos a animal, previsto na legislação brasileira.