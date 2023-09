Cachorro é baleado durante ataque que matou criança de 1 ano com tiro na cabeça no Pará

O ataque que culminou na morte de 1 anos e outro de 4 anos ferido com cinco disparos também deixou um cachorro baleado. Dois homens atiraram contra uma casa no distrito de Miritituba, município de Itaituba, sudoeste do Pará, na noite de segunda-feira (18). Até a última atualização desta matéria, o cão estava bastante fraco, devido a perda de sangue que ele teve. Um suspeito foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio, e apresentado na Seccional de Itaituba.

Já nesta terça (19), o animal que também ficou ferido no atentado recebeu encaminhamento para a ONG "O Sol Nasce Para Todos". A instituição confirmou ao Portal Giro que o cão está sendo submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada da bala, que se alojou nas costas do mesmo.

O caso

Vídeos de câmera de segurança mostram o momento em que os dois suspeitos aparecem correndo do lado de fora da casa, por volta das 22h50. Não foi registrado o momento em que a dupla atira, mas é possível ouvir vários disparos. Também é possível ver um veículo vermelho passando pelo local. Seria o carro usado pelos suspeitos. Um homem foi preso, mas ainda não há informações oficiais sobre a motivação do crime.

De acordo com o relatório policial do batalhão da Polícia Militar, por volta das 22h40, uma guarnição da PM foi acionada por um homem que mora na área e seria o dono da residência atacada a tiros. Ele informou que um veículo estaria em atitude suspeita, passando na frente de sua residência. No local, a guarnição teve acesso às imagens da câmera de segurança, que já circulam pelas redes sociais.

A PM registrou que um suspeito usava camisa do Flamengo e bermuda e o outro vestia camisa azul escuro com capuz e calça jeans. O relatório detalha que, com arma de fogo, a dupla correu em direção à residência e efetuou vários disparos. Foram encontradas cinco cápsulas de munição 9mm. Mas não foi confirmado se os suspeitos estavam apenas com uma arma de fogo.

"Vindo a atingir duas crianças que estavam dentro da residência e um cachorro. Que o menor de 1 ano de idade foi atingido com um disparo na cabeça, vindo a falecer no Hospital Regional. E o menor de 4 anos, atingido por 5 disparos, não obtivemos informações dos locais das perfurações, no entanto seu quadro clínico é estável", menciona o relatório policial.

A guarnição também registrou que, segundo as imagens das câmeras da residência das vítimas, os suspeitos fugiram em um Chevrolet Prisma Sedan vermelho. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros envolvidos no caso.