Justiça paraense inocenta acusado de matar adolescente que estava com sua ex-mulher, em Icoaraci

A justiça paraense inocentou nesta terça-feira (19) um homem identificado como Pedro Paulo dos Santos Furo, 38 anos. Ele era acusado de matar a tiros um adolescente de 16 anos, que estava com sua ex-mulher. O crime ocorreu em janeiro de 2013, próximo à rua das Andradas, em Icoaraci, distrito de Belém. A vítima foi alvejada com cinco disparos de arma de fogo. O julgamento do 4º Tribunal do Júri de Belém foi presidido pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a decisão dos jurados acolheu o entendimento do defensor público Domingos Lopes Pereira, que sustentou a tese de negativa de autoria. Para o defensor, o crime foi cometido sem testemunhas e a polícia se baseou apenas em indícios.

O promotor do júri Nadilson Portilho Gomes sustentou sua tese em desfavor do réu, com base nos depoimentos de familiares da vítima que acusaram Pedro Paulo de autoria da morte do jovem. A promotoria reportou que uma semana antes do adolescente ser morto foi flagrado na casa da ex-companheira do réu, ocasião em foi agredido e conseguiu fugir quando o ex-companheiro tentou pegar uma faca.

Em interrogatório, o réu permaneceu em silêncio e não respondeu a nenhuma das perguntas feitas pelo juiz e pela promotoria. As testemunhas arroladas pela acusação, pais e uma irmã adol​escente, não conseguiram chegar ao Fórum em tempo hábil, apresentando-se durante a manifestação na tribuna do promotor.

Consta no processo que na altura da rua Andradas, Distrito de Icoaraci, a vítima sofreu baleamento por arma de fogo. Conforme investigações, o réu chegou em sua motocicleta conduzida por outro indivíduo não identificado, alvejando a vítima que estava indo em direção a casa de sua irmã.