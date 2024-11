Cachorro baleado durante tiroteio no Guamá precisa de ajuda

Durante uma troca de tiros entre a polícia e um criminoso armado na área da praça Benedito Monteiro, no bairro do Guamá, em Belém, que terminou com a morte do jovem Lucas Davi Ferreira Oliveira, de 21 anos, um cachorro também foi atingido por um tiro, na noite do último domingo (24).

Segundo testemunhas, o animal correu e tentou se escondeu debaixo de um trailer de lanche que ficava próximo ao food truck onde Lucas estava. Moradores da área já tentaram resgatar o animal, porém ele tenta morder quem se aproxima devid​o ao estado em que se encontra, provavelmente movido pela dor decorrente do baleamento.

Com medo que ele venha a morrer sem receber atendimento, moradores da área pedem ajuda para socorrer o animal. Até o início da tarde desta segunda-feira (25), o cachorro permanecia no mesmo local.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, para checar se houve comunicação do fato e se alguma providência está sendo tomada, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Seguimos no aguardo de um posicionamento da unidade.