'Cabeludo' é assassinado após se negar a comprar cachaça para homem, em Parauapebas

A vítima, chamada Celso Francisco dos Santos, conhecido como “Cabeludo”, foi morto a facadas após negar comprar cachaça para o acusado do crime, que foi identificado como José de Arimatéia Oliveira Pinheiro. O crime ocorreu na tarde do último domingo (17), em um bar na Avenida 1, no Bairro dos Minérios, em Parauapebas, sudeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima não conhecia o acusado do crime.

VEJA MAIS

Segundo os relatos iniciais sobre o que teria ocorrido no momento do crime, a vítima estaria bebendo no estabelecimento, por volta de 17h, quando José chegou ao local e o abordou, pedindo para que ele pagasse uma ‘dose’ de cachaça. Celso teria se negado a pagar a bebida, pois teria dito que não conhecia José. Revoltado ao não ter o pedido atendido pela vítima, José pegou uma faca que estava escondida na calça e desferiu golpes na região do tórax e do pescoço de Celso.

Testemunhas relataram, ainda, que José teria corrido para tentar fugir do local, mas várias pessoas que estavam na rua e presenciaram o crime o perseguiram e o capturaram. Logo em seguida os populares acionaram uma guarnição da Polícia Militar e seguraram o assassino até a chegada da polícia.

José de Arimatéia foi conduzido pelos agentes da PM, até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado e deve responder pelo homicídio. Não há informações se a vítima, Celso, teria recebido socorro do Samu ou se morreu na hora.