Corpo de jovem com marca de tiro é encontrado em matagal, em Parauapebas

Uma jovem, identificada como Gabriele Santos, foi morta no bairro Vila Nova, em Parauapebas, no sudeste do Pará, no domingo (17). O corpo da vítima foi encontrado em um matagal, logo cedo, por moradores. Eles acionaram a Polícia Militar. As informações são do portal Correio de Carajás.

Segundo moradores, um tiro foi ouvido por volta das 4 horas da manhã. Além disso, Gabriele foi vista com um homem em um estabelecimento de bebidas próximo ao local onde seu corpo foi encontrado posteriormente.

Ao lado de Gabriele, um cigarro de maconha foi achado pela perícia, que fez o levantamento na cena do crime e recolheu evidências que podem ajudar nas investigações policiais. Até agora, são desconhecidas a autoria e a motivação do homicídio. A Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar os envolvidos no crime.