Ex-PM é morto com 10 tiros no porto da Palha, em Belém

O ex-policial militar Cláudio Márcio Tavares Moreira, de 54 anos, foi morto com pelo menos 10 tiros, nesta segunda-feira (18), em Belém. As primeiras informações, apuradas pelos policiais, é que o homicídio foi praticado por dois homens.

Eles chegaram em uma rabeta, uma embarcação motorizada e rápida, no porto da Palha, na travessa Padre Eutíquio, esquina com a avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor. Ainda segundo essa versão inicial, os desconhecidos se passaram por vendedores de açaí e atiraram no ex-policial. Ele morreu na hora.

O ex-PM fazia a segurança no local. Também há informações de que os criminosos roubaram a arma de Márcio, o que, em tese, configura o crime de latrocínio, mas essa informação não foi confirmada pela Polícia Civil. A Polícia Científica foi acionada por volta das 4h30 e os peritos fizeram o levantamento na cena do crime.

A Polícia Militar do Pará informou que Cláudio Márcio Tavares Moreira não faz parte da corporação desde 2020. O ex-policial militar prestava serviço de segurança privada, quando foi atingido por tiros. Os suspeitos fugiram em uma embarcação.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o homicídio contra o ex-policial militar. E que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. A Polícia Civil não citou, nesse comunicado, se a arma do ex-policial militar foi levada pelos criminosos.