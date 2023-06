Buscas por menino desaparecido após cair de jet-ski continuam neste sábado (3), em Marabá

As buscas por Lucas Gabriel Ribeiro de Lima, 6 anos, entraram no sexto dia neste sábado (3). O menino desapareceu no último domingo (28), quando caiu de um jet-ski conduzido por Marco Aurélio de Souza no rio Tocantins, em Marabá, sudeste do Pará. O piloto do veículo aquático morreu e outras duas crianças que estavam nele conseguiram sobreviver.

Segundo os bombeiros, Marco teria pulado no rio para socorrer três crianças que se afogavam e conseguiu resgatar apenas duas. O rapaz se afogou enquanto tentava salvar a outra vítima, que se tratava de Lucas, resultando no desparecimento dos dois. O corpo de Marco foi encontrado na tarde de segunda-feira (29).

A mãe de Lucas, Leiane Ribeiro, disse à redação integrada de O Liberal que, até o começo da manhã deste sábado (3), o filho dela ainda não tinha sido localizado. “Até o momento nada (se referiu sobre a localização de Lucas). Hoje (sábado), os bombeiros informaram que vão até Itupiranga (cidade distante a mais de 48 quilômetros de Marabá)”, relatou a genitora.

Desde segunda-feira (29), são feitas buscas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ao longo do rio Tocantins, partindo da área próxima à Praia do Geladinho, onde aconteceu o incidente. O trabalho ocorre a partir das 8h e segue até as 18h, que é quando ainda se tem visibilidade na área.

O major Gláucio, do CBMPA, comentou que a expectativa é de que, até o final deste fim de semana, a equipe possa dar um posicionamento sobre quando a procura por Lucas possa ser encerrada. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes aos bombeiros sobre o trabalho de buscas pelo menino. A reportagem aguarda retorno.