Buscas por homem desaparecido em naufrágio no Rio Tocantins continuam

O Corpo de Bombeiros segue pelo sexto dia consecutivo as buscas por Waldinei dos Prazeres Ramos, último desaparecido do naufrágio ocorrido no dia 16 de abril, próximo a ilha de Cacoal, em Cametá, nordeste do Pará. Os bombeiros contam com informações repassadas por ribeirinhos para avançar com as buscas nas margens do Rio Tocantins. Pelo menos cinco pessoas morreram no acidente.

As buscas iniciaram às 7h e devem se estender até a noite ou de acordo com a mudança da maré. Três embarcações e equipes com mergulhadores de resgate atuam na ação de resgate. A previsão é que as buscas encerrem no próximo domingo.

Relembre o caso

A embarcação “Protegida por Deus” afundou na noite de sábado (16) com 15 pessoas a bordo, todos seriam da mesma família. Segundo o condutor, a maré estava bastante agitada no momento da viagem. A embarcação teria passado por uma primeira forte onda, porém não aguentou a segunda e virou.

De acordo com a Capitania dos portos, seis pessoas saíram com vida do naufrágio e receberam os primeiros socorros no porto do município. A Polícia Civil e a Capitania dos Portos investigaram as responsabilidades pelo ocorrido.

O Corpo de Bombeiros deslocou uma equipe do 1⁰ Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), com mergulhadores até o local para dar apoio ao trabalho de resgate.