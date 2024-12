Buscas continuam suspensas após a queda da ponte entre Maranhão e Tocantins

As buscas no rio Tocantins por vítimas da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão e Tocantins, permanecem suspensas nesta segunda-feira (23). A interrupção das operações foi determinada pelo Corpo de Bombeiros após a queda no rio de caminhões que transportavam substâncias suspeitas de sere​m nocivas à saúde e ao meio ambiente. O acidente, ocorrido no domingo (22), deixou, até o momento, uma pessoa morta, uma resgatada com vida e 16 desaparecidas, segundo o Governo do Maranhão, que se manifestou por meio de um comunicado oficial. Entre as vítimas, há oito paraenses, das cidades de Tucuruí (3), Dom Eliseu (3) e Novo Repartimento (2).

Veja o que se sabe sobre desabamento de ponte entre Maranhão e Tocantins.

Segundo o Governo do Maranhão, “equipes do Corpo de Bombeiros, Centro Tático Aéreo (CTA), Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Oficial foram mobilizadas para auxiliar no resgate e suporte necessário aos técnicos do governo federal, para garantir o socorro às vítimas e contornar os transtornos causados pela interrupção da via”.

Ainda de acordo com o governo maranhense, como medida de segurança, a Companhia de Abastecimento Ambiental do Maranhão (Caema) suspendeu temporariamente a captação de água do rio Tocantins na área afetada. Áreas abastecidas por poços continuam recebendo água normalmente, e caminhões-pipa estão sendo enviados para suprir locais estratégicos, como unidades de saúde e delegacias.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) recomendou à população evitar o consumo e o uso da água do rio, bem como banhos no trecho afetado, enquanto técnicos trabalham na identificação e manejo seguro das substâncias.

Na manhã desta segunda-feira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou o local do acidente acompanhado do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. A visita técnica teve como objetivo avaliar os danos e planejar ações para recuperar a ponte e minimizar os impactos à rodovia federal Belém-Brasília.

“O Governo do Maranhão segue desenvolvendo um trabalho coordenado com instituições do setor público e privado, visando a celeridade da operação de resgate, com segurança aos envolvidos e à população do entorno”, disse o governo.