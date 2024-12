Vídeo mostra o momento em que paraense é resgatado após desabamento de ponte no Maranhão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem identificado como Jairo Rodrigues foi resgatado com vida após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que divide os estados do Maranhão e Tocantins, na tarde de domingo (22). O homem, que é da cidade de Tucuruí, no sudeste paraense, foi resgatado por morador​es da região.

Nas imagens, ele aparece bastante atordoado. “Achamos um rapaz aqui, ele está meio atordoado ainda. A gente não sabe de qual cidade ele é”, dizem os moradores na gravação.

Jairo estava atravessando a ponte na companhia da esposa, a enfermeira Cássia Tavares, e sua filha, de apenas dois anos – ambas estão desaparecidas.