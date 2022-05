Bujaru: Suspeito de participar de ataque a vigilante morre em troca de tiros

​Um homem suspeito de atentar contra a vida do vigilante Gledson Porto, na manhã desta quinta-feira (19), foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, na cidade de Bujaru, na região nordeste do Estado.

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, três criminosos fortemente armados atiraram contra o vigilante, que conseguiu reagir e acionar o reforço da Polícia Militar. Ele foi atingido na perna por um tiro de raspão. Gledson Porto foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não corre risco de morrer.

Em perseguição, um dos criminosos, identificado como Vitor, foi baleado na saída do município. Ele chegou a ser atendido, mas morreu no local. Os outros dois suspeitos seguem foragidos. A Polícia Militar continua realizando buscas no entorno do município para tentar localizar os fugitivos.