Briga entre PM e dono de um estabelecimento termina em troca de tiros e morte; vídeo

Uma briga entre um policial militar e o dono de um estabelecimento que vendia churrasco, localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE), resultou em duas mortes, na noite de quinta-feira (15). Após se desentenderem, os dois homens trocaram tiros, que atingiram ambos, além da mãe do dono do local, que não resistiu aos ferimentos. O responsável pelo ponto comercial foi socorrido e está internado em um hospital de Sergipe.

De acordo com testemunhas, o desentendimento entre os dois ocorreu após o policial militar, que estava de folga, solicitar uma segunda cerveja ao dono do estabelecimento, que teria negado, pois as vendas já haviam sido encerradas. Irritado, o militar disparou contra o empresário, atingindo também a mãe dele, na região do tórax.

Inicialmente, o dono do local foi socorrido pelas pessoas que estavam próximas e encaminhado ao Hospital Fernando Franco, onde foi atendido e, em seguida, transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), para realizar uma cirurgia devido a uma fratura na tíbia, ocasionada após a troca de tiros.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , da Polícia Civil. Em nota divulgada ao portal g1, a Polícia Militar disse que está tomando as devidas providências, lamentou o ocorrido e informou que o policial envolvido possuía histórico de boa conduta.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)