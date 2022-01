Bombeiros encerram buscas no Rio Araguaia; três vítimas seguem desaparecidas

As equipes do Corpo de Bombeiros encerraram as buscas no Rio Araguaia, no distrito de Barreira do Campo, em Santana do Araguaia, após o naufrágio que matou quatro pessoas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (5), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). Três pessoas de uma mesma família - duas mulheres e uma criança de 8 anos de prenome Pietro - não foram encontradas.

Em nota, a Segup informou que "após oito dias de trabalho intenso e diuturno, as equipes do Corpo de Bombeiros envolvidas nas buscas pelos corpos das vitimas do naufrágio (...) encontram-se em desmobilização do local do acidente". A Secretaria destacou ainda que as equipes realizaram ações na superfície, buscas subaquáticas por meio de mergulhadores, utilizando também um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP).

Treze pessoas estavam na embarcação no momento do acidente. Seis foram resgatadas com vida: Antônio Neto, de cinco meses; Pedro Ezequiel, de cinco anos; Deone dos Santos Abreu, de 21 anos; Fernando Costa Silva, de 28 anos; Cristiane dos Santos Abreu, de idade desconhecida e um idoso de prenome Antônio, de 72 anos.

Marcelo dos Santos Abreu foi encontrado morto no último domingo (2). Na sexta-feira (31), o corpo de Ana Vitória, de sete anos, foi encontrado pela força-tarefa. Na quarta-feira (29), as equipes encontraram sem vida Ezequiel Costa Silva, pai de Ana Sofia, de oito meses, que foi achada morta horas depois do acidente.

O acidente teria sido motivado por um "banzeiro", espécie de ondas em sequência formadas por outras embarcações quando cortam rios e igarapés. Treze pessoas seguiam em uma embarcação do tipo "rabeta", feita de alumínio, quando teriam sido atingidas pelas ondas, que provocaram o naufrágio.

O condutor da embarcação não possuía habilitação para pilotar e foi preso.