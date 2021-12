Corpo de criança vítima de naufrágio é localizado, no rio Araguaia

O corpo de mais uma vítima do naufrágio que ocorreu na última segunda-feira (27), no rio Araguaia, foi encontrado. O Corpo de Bombeiros confirmou que se trata de uma criança, localizada na superfície a aproximadamente 18 quilômetros do local da ocorrência. O acidente foi registrado nas proximidades do Distrito Barreira dos Campos, em Santana do Araguaia, região sul do Pará.

Esta é a terceira vítima encontrada. Ainda na segunda-feira, o corpo da bebê Ana Sofia, de apenas oito meses, foi o primeiro a ser localizado. Na quarta-feira (29), as equipes encontraram sem vida o pai dela, Ezequiel Costa Silva.

Profissionais seguem realizando buscas na tentativa de localizar as outras vítimas que continuam desaparecidas. Ribeirinhos que conhecem a área também auxiliam nos trabalhos. O acidente teria sido motivado por um "banzeiro", espécie de ondas em sequência formadas por outras embarcações quando cortam rios e igarapés.

As 13 vítimas seguiam em uma embarcação do tipo "rabeta", feita de alumínio, quando teriam sido atingidas pelas ondas, que provocaram o naufrágio. O homem que conduzia a embarcação não possuía habilitação para pilotar e foi preso.