Vítimas de naufrágio no rio Araguaia são identificadas

As vítimas do naufrágio que envolveu treze pessoas, no rio Araguaia, foram identificadas, na tarde desta segunda-feira (27)​. Seis pessoas continuam desaparecidas e outras seis foram resgatadas com vida. A bebê Ana Sofia, de apenas oito meses, teve morte confirmada​ pela​ Polícia Militar.

​O Corpo de Bombeiros, assim como as polícias Civil e Militar continuam numa força-tarefa para tentar localizar Ezequiel Costa Silva; Gleiciane dos Santos Abreu; Marcelo dos Santos Abreu; Pietro, de apenas nove anos; e Ana ​​Vitória, de sete anos. A sexta vítima que continua desaparecida é uma mulher, ainda não identificada.

Dentre os resgatados, estão: Pedro Ezequiel, de 5 anos; Fernando Costa Silva, 28; Antônio Neto, de 5 meses; Cristiane dos Santos Abreu; Deone dos Santos Abreu, 21; e Antônio, 72 anos.​

O caso

O naufrágio ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (27), ​no Rio Araguaia, no distrito de Barreira do Campo, no município de Santana do Araguaia, sudeste paraense. O acidente teria sido motivado por um "banzeiro", espécie de ondas em sequência formadas por outras embarcações quando cortam rios e igarapés. Treze pessoas seguiam em uma embarcação do tipo "bajara", feita de alumínio, quando teriam sido atingidas pelas ondas e a embarcação naufragou.