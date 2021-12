VÍDEO: Bebê morre e seis pessoas estão desaparecidas após naufrágio no Pará

Um bebê morreu e seis pessoas estão desaparecidas após um naufrágio no interior do Pará, nesta segunda-feira (27). Segundo informou o delegado Luciano Freitas, Superintendente Regional do Araguaia Paraense, o acidente ocorreu por volta de meio-dia no Rio Araguaia, no distrito de Barreira do Campo, no município de Santana do Araguaia, no sudeste paraense.

"O que sabemos é que eles saíram da localidade por volta das 8h55. O acidente ocorreu por volta de meio-dia e a gente tomou conhecimento do caso por volta das 14h. Precisamos confirmar a informação de que os desaparecidos são todos de uma mesma família", detalhou o delegado ao jornal O Liberal.

O acidente teria sido motivado por um "banzeiro", espécie de ondas em sequência formadas por outras embarcações quando cortam rios e igarapés. As vítimas seguiam em uma embarcação do tipo "bajara", feita de alumínio, quando teriam sido atingidas pelas ondas e a embarcação naufragou. "A informação que temos é que eram pessoas experientes e que foi uma onda dessa que fez virar a embarcação", conta.

O superintendente afirma ainda que, por enquanto, a maior preocupação das autoridades é resgatar as vítimas com vida. "Nossa primeira preocupação é resgatar as pessoas desaparecidas. Agora estamos correndo contra o tempo para resgatar essas pessoas com vida. Só depois é que faremos a parte criminal, identificar as pessoas e quem conduzia a embarcação", explicou o delegado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas para auxiliar nas buscas. A Polícia Militar também acompanha o caso.