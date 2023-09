​Blogueiro ‘Zeca Tatu’ é morto a tiros em Itaituba, na noite desta sexta-feira (22)

Um homem identificado apenas pelo apelido “Zeca Tatu” foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (22), na travessa Justo Chermont, entre 11ª e 12ª rua do bairro Bela Vista, na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará. As primeiras informações sobre o caso apontam que a vítima foi alvejada com vários disparos de arma de fogo na cabeça, enquanto pilotava sua motocicleta.

​Os autores do crime conseguiram fugir, sem que fossem reconhecidos. “Zeca Tatu” seria blogueiro na cidade, conhecido pela divulgação de conteúdos polêmicos, via WhatsApp. Com isso, teria feito muitas inimizades, seg​undo a imprensa local.

Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência e isolaram a cena do crime, até a chegada da Polícia Científica, responsável pela análise e remoção do cadáver. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A polícia não detalhou se a vítima vinha sofrendo algum tipo de ameaça, que pudesse culminar com o assassinato.

Nas redes sociais, internautas repercutiram o caso: “Ele falava a verdade”, “Não sei vocês, mas eu gostava do ‘Zeca Tatu'”, “Deus tenha misericórdia dele”, comentaram.