Discussão durante bebedeira termina com homem morto a tiros em Palestina do Pará

Guilherme Brandão de Araruna Araujo foi assassinado a tiros, na noite deste domingo (17), em Palestina do Pará, município localizado no sudeste do Estado. O suspeito de cometer o crime, identificado apenas como “Filho”, teria passado a tarde inteira com a vítima bebendo em uma distribuidora da cidade. A localização dele e a motivação do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo o relatório policial, o crime ocorreu por volta de 19h. Testemunhas disseram à polícia que Guilherme e “Filho” estavam confraternizando desde cedo. Durante um desentendimento, o suspeito puxou uma arma e efetuou dois disparos contra a vítima e fugiu.

A Polícia Científica foi acionada para exames de perícia e necropsia, além da remoção do corpo. À redação integrada de O Liberal, a PC informou que o suspeito já foi devidamente identificado, mas ainda não está preso. "A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Palestina do Pará identificaram o suspeito do crime e fazem buscas para localizá-lo", comunicou.