Dono de oficina de motocicleta é morto a tiros no Distrito Industrial

Lucas de Freitas, 32 anos, conhecido pelo apelido de "Lukinha", foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (21), na Rua Oliveira, bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em uma oficina de motocicleta, que pertencia a vítima. Moradores relataram às autoridades que os suspeitos estavam em um veículo, mas não forneceram mais detalhes do caso, que tem características de execução. As dinâmicas e motivações do crime estão sendo apuradas pela PC.

A Polícia Científica foi acionada ao caso para remover o corpo e colher mais detalhes do ocorrido que possam elucidar o trabalho da PC. Segundo a polícia, os tiros que atingiram Lucas foram na cabeça e nas costas. Por conta disso, a suspeita preliminar é de que ele tenha visto os criminosos armados e tentado fugir. Durante a fuga, que ao tudo indica, tinha como destino a casa do pai dele, que fica próximo do estabelecimento onde o homicídio ocorreu, Lucas foi assassinado. A ex-companheira dele procurou a Delegacia do Distrito Industrial para fazer um Boletim de Ocorrência.

A PM confirmou que a vítima tinha antecedentes criminais, porém não especificou por qual crime. Entretanto, o trabalho da PC deve esclarecer se a vida pregressa da vítima pode ter sido o motivo da morte dele. Até a última atualização desta matéria, ninguém havia sido detido no caso.