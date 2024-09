Belém: homem é preso dentro de avião após ser condenado por agredir esposa

Um episódio incomum marcou o dia dos passageiros e da tripulação de um voo que saiu do Aeroporto de Viracopos (SP), nesta sexta-feira (13), com destino a Macapá (AP). Tudo seguia dentro da normalidade, quando a aeronave pousou pela manhã no Aeroporto Internacional de Belém, onde faria uma breve escala antes de seguir para a capital amapaense. Alguns minutos após o pouso, agentes da Polícia Federal entraram no avião para dar voz de prisão a um passageiro.

A ação ocorreu por volta das 11h30. Muitos passageiros ficaram assustados e sem entender a presença dos agentes do interior da aeronave. O acusado, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, foi abordado pelos policiais minutos após o pouso. O mandado de prisão, expedido pela Vara de Execução Penal de Macapá, determinava que o condenado cumprisse três meses em regime semiaberto, em razão de uma sentença por lesão corporal contra a esposa em 2021.

A agressão ocorreu em São Paulo, onde, segundo o processo, ele teria agido sob efeito de álcool. A situação levou à intervenção policial após a vítima ter chamado a força pública. O agressor foi preso em flagrante e permaneceu detido por 43 dias, respondendo ao processo em liberdade após esse período.

Com a condenação transitada em julgado, o pedido de prisão pôde finalmente ser cumprido hoje, com o encaminhamento do acusado ao Sistema Prisional amapaense para execução da pena.