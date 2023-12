Homem é preso pela Polícia Federal após ameaçar passageiros em avião

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15), um homem de 38 anos que estava a bordo de um voo, prestes a partir de Navegantes/SC com destino a Salvador/BA. Após ameaçar a tripulação e os demais passageiros, ele foi preso por colocar em risco a segurança do voo, promover tumulto a bordo e desobedecer as normas de segurança da aviação civil. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Segundo a PF, o homem preso é natural da capital baiana e estaria respondendo a processos judiciais por violência doméstica. Ainda no Aeroporto Internacional de Navegantes, os policiais federais o encaminharam até a Penitenciária de Itajaí, em Santa Catarina, onde se encontra à disposição da Justiça.

De acordo com a legislação brasileira, o crime de “expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea” tem pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.