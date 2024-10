Com a ajuda de 'Jay Z', base Antônio Lemos apreende 46 tabletes de entorpecentes, no Marajó

A Base Fluvial "Antônio Lemos" apreendeu na manhã desta quarta-feira (30), 46 tabletes de entorpecentes pesando 48,5 quilos, transportados em um caminhão cegonha que tinha como destino a capital paraense, Belém. Esta é a sexta apreensão pela Base somente no mês de outubro, totalizando mais de 870 quilos de drogas apreendidas.

Na operação de combate ao narcotráfico os agentes abordaram a embarcação "Jean Filho LXV" que transportava uma balsa com carretas com partida da capital amazonense. No transporte havia um caminhão cegonha e, com apoio do cão farejador "Jay Z" do Batalhão de Ação com Cãe (BAC), os policiais suspeitaram de um veículo.

No carro foi encontrado a quantidade de entorpecente semelhante à skank. O condutor da embarcação foi conduzido à base para prestar depoimento à Polícia Civil.

O titular da pasta da Segurança Pública Estadual, Ualame Machado destaca o trabalho excepcional da Base "Antônio Lemos" no combate ao narcotráfico. "Os resultados impressionantes deste mês de outubro, com a apreensão de mais de 870kg de entorpecentes, demonstram a eficácia e a dedicação dos nossos agentes. Com a localização estratégica e a atuação eficiente da equipe, têm sido crucial para interromper o fluxo de drogas e proteger nossas comunidades. A apreensão em apenas um mês é um feito notável e demonstra o impacto positivo do trabalho realizado na base e representa um golpe significativo nas organizações criminosas, contribuindo para a segurança de todos nós", enfatizou.

Combate ao narcotráfico

Em outubro, a Base Integrada Fluvial se mostrou fundamental na estratégia estadual de combate ao tráfico de drogas no território paraense. A primeira aconteceu no dia 19 com apreensão de 21 quilos de maconha e, no dia seguinte (20), cerca e 353kg de entorpecente do tipo skank foram localizados no baú de um caminhão, transportado numa balsa com destino à Belém.

No dia 24, de uma só vez, as equipes de fiscalização apreenderam mais de 330kg de entorpecentes, similar à maconha, em duas diligências em embarcações, ambas com destino à capital paraense.

Na quinta ação, durante na noite do último sábado, 26, a equipe policial identificou 120 quilos de entorpecente, do tipo skank, no forro de um dos camarotes onde estavam dois dos tripulantes do ferry-boat "NC Rondônia", que saiu de Manaus para o porto de Belém.

A abordagem estratégica, que combina patrulhamento, inteligência e ação preventiva, é fundamental para a manutenção da ordem e da paz social na região do Marajó, destaca o diretor do Gflu, coronel PM José Vilhena.

"As ações coordenadas pela Base Antônio Lemos têm demonstrado uma eficácia notável. Por meio de operações integradas, a base tem conseguido interromper o tráfico de drogas, reduzindo a incidência de crimes relacionados e garantindo maior segurança para a população ribeirinha", afirmou.