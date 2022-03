Bando invade residência e mata jovem que correu para pedir socorro, no Marajó

Um rapaz, identificado apenas como “Joel”, foi morto a tiros dentro de sua residência no rio Cajuuba, em Muaná, na ilha do Marajó, no último final de semana. A casa onde ele morava com a família foi alvo, por dois dias seguidos, de um grupo formado por cinco criminosos. No sábado (12), os bandidos teriam invadido a residência para roubar, porém foram surpreendidos pelo dono do local, que seria um senhor de idade. Com informações do Portal do Marajó.

VEJA MAIS

Houve luta corporal, e o proprietário da casa acabou acertando gravemente um dos criminosos com um terçado. Com o comparsa ferido, o bando fugiu logo em seguida. Homens da Polícia Militar chegaram a fazer buscas pela área, mas ninguém foi localizado.

A quadrilha retornou à residência no domingo (13). Todos os membros da família foram obrigados a ficar de joelhos, sendo constantemente ameaçados com armas apontadas na direção da cabeça.

O dono da casa teria pedido para o filho correr e pedir socorro. Neste momento, porém, o rapaz foi atingido com um disparo. Joel, como foi identificado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu ainda a caminho da unidade hospitalar.

Uma força-tarefa policial está sendo realizada na cidade para identificar e prender os suspeitos.