Homem invade conveniência para furtar Whisky, em Itaituba

​​Na madrugada desta sexta-feira (4), por volta das 1h47, um homem, ainda não identificado, invadiu e furtou produtos de conveniência, localizada no bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste paraense. O homem teria arrombado a porta para entrar no estabelecimento. As informações são do site Giro Portal.

Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, o suspeito aparece entrando na conveniência, após o arrombamento. Ele vai em direção à cozinha e pega um objeto. Em seguida, o homem se dirige ao balcão de atendimento. Ele abre os armários e furta alguns objetos, entre eles, bebida alcoólica, como Whisky.

Aparentemente, o suspeito chegou a adentrar o estabelecimento cerca de duas vezes para furtar. Na primeira​,​ consegue sair tranquilamente, mas na outra vez se retira quando o veículo de uma empresa de segurança se aproxima, fazendo com que o homem saia correndo pela calçada.​​