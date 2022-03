Dupla invade casa e mata homem após grupo de amigos mexer com mulher na rua

Na tarde desta sexta-feira (11), Waldimar Cabral Alves, de 35 anos, foi morto por dupla dentro da própria casa, na Zona Norte de Manaus (AM). Segundo testemunhas, o crime aconteceu após a vítima e um grupo de amigos 'mexerem' com uma mulher que passava pela rua. As informações são do Portal do Holanda.

Minutos após a mulher passar na frente da residência e ser assediada, dois homens invadiram o imóvel e dispararam tiros contra Waldimar. Na fuga, ainda roubaram a moto de um mototáxi e um aparelho celular.

A Polícia investiga o paradeiro dos atiradores.