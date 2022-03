Muaná: Suspeito de invadir residência morre em troca de tiros com a polícia, e outro é preso

Um dos suspeitos de integrar o bando que invadiu uma residência em Muaná, na ilha do Marajó, e matou um rapaz identificado apenas como “Joel”, no final de semana, morreu, na manhã desta segunda-feira (14), durante troca de tiros com a polícia. As equipes realizavam buscas pela quadrilha, quando foram surpreendidas com os disparos. Com informações do Portal do Marajó.

VEJA MAIS

Os agentes da segurança pública precisaram revidar e acabaram acertando fatalmente o homem, ainda não identificado. Os trabalhos das forças policiais resultaram, ainda, na prisão de um segundo suspeito. Ele também ainda não teve identidade divulgada.