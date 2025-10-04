Balsa colide e destrói barco que estava parado em Porto de Breves

Uma balsa de empresa desconhecida colidiu e destruiu um barco que estava parado no porto do município de Breves, no Marajó. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (04/10) e foi filmado por testemunhas que presenciaram a cena.

Pelas imagens é possível ver o pequeno barco parado no porto. A balsa de ferro vem com velocidade e destruiu a outra embarcação na parte traseira. Alguns tripulantes da balsa ainda tentaram gesticular para o manobrista, mas não houve tempo para evitar o impacto.

A reportagem integrada do Grupo Liberal solicitou nota sobre o caso para a Polícia Civil.