Polícia

Polícia

Balsa colide e destrói barco que estava parado em Porto de Breves

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (04) e foi filmado por testemunhas

O Liberal
fonte

Balsa colidiu com embarcação que estava parada no porto de Breves, no Marajó. (Reprodução Redes Sociais)

Uma balsa de empresa desconhecida colidiu e destruiu um barco que estava parado no porto do município de Breves, no Marajó. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (04/10) e foi filmado por testemunhas que presenciaram a cena. 

Pelas imagens é possível ver o pequeno barco parado no porto. A balsa de ferro vem com velocidade e destruiu a outra embarcação na parte traseira. Alguns tripulantes da balsa ainda tentaram gesticular para o manobrista, mas não houve tempo para evitar o impacto. 

A reportagem integrada do Grupo Liberal solicitou nota sobre o caso para a Polícia Civil. 

Palavras-chave

polícia

colisão de embarcações

balsa destrói barco

breves

Marajó
Polícia
.
