Balsa colide e destrói barco que estava parado em Porto de Breves
Acidente ocorreu na manhã deste sábado (04) e foi filmado por testemunhas
Uma balsa de empresa desconhecida colidiu e destruiu um barco que estava parado no porto do município de Breves, no Marajó. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (04/10) e foi filmado por testemunhas que presenciaram a cena.
Pelas imagens é possível ver o pequeno barco parado no porto. A balsa de ferro vem com velocidade e destruiu a outra embarcação na parte traseira. Alguns tripulantes da balsa ainda tentaram gesticular para o manobrista, mas não houve tempo para evitar o impacto.
A reportagem integrada do Grupo Liberal solicitou nota sobre o caso para a Polícia Civil.
