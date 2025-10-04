Acidente de trânsito termina com morte de motociclista e duas pessoas feridas em Parauapebas

O motociclista Rafael Pereira Rodrigues morreu e mais duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (4/10), na avenida Castanheira, bairro Tropical, em Parauapebas, sudeste do Pará. As circunstâncias do sinistro, que ocorreu por volta das 3h30, não foram divulgadas.

Rafael conduzia uma moto em que Oziane Pereira Maciel estava na garupa. Uma guarnição da Polícia Militar que estava em patrulhamento na área se deparou com três pessoas caídas ao chão da via. Um pedestre estava entre os feridos. A identidade dele é desconhecida.

O Serviço Atendimento Móvel Urgência (Samu) foi acionado para socorrer os envolvidos. Segundo o portal Correio de Carajás, os profissionais de saúde encontraram Oziane consciente e com escoriações pelo corpo. Já o pedestre, estava inconsciente. O estado de saúde dele não foi revelado até o momento.

O condutor da moto morreu no local. Com isso, as polícias Científica e Civil foram comunicadas sobre o acidente e para a perícia e remoção do corpo de Rafael. As outras duas vítimas foram levadas para um hospital.

Ainda de acordo com o Correio, agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) também estiveram no local para auxiliar na organização do tráfego e realizar o recolhimento da motocicleta.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.