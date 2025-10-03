Suspeito morre em confronto e outro é preso por latrocínio em Rondon do Pará

Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de Vinícius Almeida Rocha, de 36 anos, foram alvos da polícia na quinta-feira (2), em Rondon do Pará, no sudeste do estado. Um deles, Edson Roque da Silva, conhecido como “Neguinho”, foi morto durante confronto com agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar no início da noite. O outro, identificado como Lucas Jesus Souza, foi preso e está à disposição da Justiça.

Segundo o site Correio de Carajás, por volta das 18h, equipes da Polícia Civil realizavam diligências investigando o latrocínio que vitimou Vinícius, quando identificaram Edson como um dos autores do crime. Ao ser abordado na rua Arlindo Pereira, no bairro Novo Horizonte, o suspeito teria reagido com disparos de arma de fogo e fugido. Houve troca de tiros, e ele acabou atingido. Edson ainda foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Rondon, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil informou que, no local do confronto, foram encontradas drogas já preparadas para comercialização.

O crime

O corpo de Vinícius Almeida foi encontrado durante a madrugada de quinta-feira (2), nas proximidades de um frigorífico localizado às margens da BR-222, no sentido da saída da cidade. Próximo ao corpo, a polícia localizou uma ripa de madeira que teria sido usada como arma no crime.

Testemunhas relataram que a casa onde Vinícius estava havia sido invadida e diversos objetos foram levados, incluindo televisão, caixa de som e ar-condicionado. Marcas de sangue foram identificadas no local. Um carro modelo Chevrolet Celta, que seria da vítima, também foi roubado, mas posteriormente abandonado perto da residência de Edson, no bairro Novo Horizonte.

Após a localização do corpo, uma equipe da Polícia Militar foi acionada. A Polícia Civil isolou a área e iniciou as investigações, que culminaram na identificação e ação contra os dois suspeitos. O Instituto Médico Legal (IML) de Marabá foi chamado para fazer a remoção e a necropsia do corpo de Vinícius.

Suspeito preso

Lucas Jesus Souza foi preso logo após o crime. Ele teria frequentado a casa de Vinícius na noite anterior ao assassinato e possui antecedentes criminais por roubo. Após a detenção, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde segue custodiado. A polícia não esclareceu se Lucas era uma pessoa próxima de Vinícius.