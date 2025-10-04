Prefeitura de Ponta de Pedra divulga nota de pesar por mortes em naufrágio no Marajó

A Prefeitura de Ponta de Pedras manifestou profundo pesar pelo trágico naufrágio da embarcação “Luiz Guilherme”, ocorrido nas proximidades da comunidade de Olaria. O incidente resultou na morte de duas pessoas, que seriam tripulantes. Eles não conseguiram deixar a embarcação a tempo e morreram no local.

Por meio de uma nota oficial nas redes sociais, a gestão informou que acompanha as ações de resgate e as investigações conduzidas pelos órgãos competentes. Também destacou que está oferecendo suporte às famílias das vítimas.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas, prestando nossa mais sincera homenagem a todos que perderam suas vidas neste triste episódio", diz a a gestão municipal.

"A Prefeitura, juntamente com o Corpo de Bombeiros, estão acompanhando as ações de resgate e as investigações conduzidas pelos órgãos competentes, oferecendo o suporte necessário às famílias atingidas".

O naufrágio do barco Luiz Guilherme aconteceu no final da tarde de sexta-feira (03). A embarcação havia saído de Ponta de Pedras com destino a Belém. De acordo com informações de testemunhas, o “Luiz Guilherme” teria apresentado problemas no motor e, em seguida, naufragado próximo à margem do rio Marajó.