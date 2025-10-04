Capa Jornal Amazônia
Corpo de homem é encontrado em igarapé em Santarém, no oeste do Pará

Caso se deu na Comunidade São Pedro, na região do Eixo Forte do município

O Liberal
fonte

Corpo de Welllington Costa foi encontrado em igarapé (Foto: Reprodução Redes Sociais)

O corpo de um homem identificado como Wellington Franco Costa foi encontrado, na sexta-feira (3) à noite, nas águas de um igarapé na Comunidade São Pedro, na região do Eixo Forte do Município de Santarém, no oeste do Estado do Pará. Tão logo essa descoberta se deu, a Polícia Militar foi acionada, e uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao local do fato, a fim de efetuar o resgate do corpo. Para essa ação, os bombeiros contaram com o auxílio de moradores dessa área de difícil acesso. 

Um policial militar relatou que em conversa como o dono da casa em que Wellington costumava se alojar a Polícia tomou conhecimento de que ele estava assistindo televisão e, em dado momento, saiu correndo. Wellington desapareceu. Tempos depois, foi encontrado morto.

A perícia cadavérica a cargo da Polícia Científica irá fornecer informações acerca do que poderia ter provocado a morte da vítima, se por algum tipo de crime, algum acidente ou por morte natural.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

