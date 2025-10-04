Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Comandante de barco que naufragou no Marajó e matou duas pessoas responderá por homicídio culposo

Em nota, a Polícia Civil confirmou a informação e disse que o homem se apresentou na delegacia do município para prestar esclarecimentos

O Liberal
fonte

Naufrágio de embarcação que saiu do Marajó com destino a Belém deixa duas pessoas mortas. (Reprodução/ redes sociais)

O proprietário e comandante da embarcação que naufragou e matou duas pessoas na sexta-feira (3/10) nas proximidades da comunidade de Olaria, em Ponta de Pedras, no Marajó, responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nota, a Polícia Civil confirmou a informação e disse que o homem se apresentou na delegacia do município para prestar esclarecimentos do caso.

A embarcação veio de Belém para buscar mercadorias em Ponta de Pedras. Segundo testemunhas, o barco “Luiz Guilherme”, que era ocupado por seis pessoas, foi surpreendido pelas fortes maresias e afundou rapidamente.

Parte da tripulação conseguiu escapar, mas dois homens, identificados como Clemel e Benedito Costa, ficaram presos dentro da embarcação e não resistiram. Para a Polícia Militar, o comandante da embarcação afirmou que os motores superaqueceram e pararam, forçando o encalhe do transporte aquaviário na margem, momento em que começou a afundar.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte do barco já submerso e registra o momento em que pessoas em embarcações menores tentam prestar socorro.

A tragédia comoveu a população marajoara, que tem o “Luiz Guilherme” como uma verdadeira lenda da navegação regional. Durante décadas, a embarcação transportou passageiros e cargas, tornando-se um símbolo para gerações que dependiam dela para chegar à capital ou retornar ao Marajó.

