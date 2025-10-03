Capa Jornal Amazônia
Naufrágio de embarcação que saiu do Marajó com destino a Belém deixa duas pessoas mortas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte do barco já, no fundo do rio e também registra o momento em que pessoas em barcos menores tentam ajudar

O Liberal
fonte

Naufrágio de embarcação que saiu do Marajó com destino a Belém deixa duas pessoas mortas. (Reprodução/ redes sociais)

Duas pessoas que não tiveram as identidades divulgadas morreram no final da tarde desta sexta-feira (3), após o naufrágio do barco “Luiz Guilherme”, uma das embarcações mais conhecidas da ilha do Marajó. O acidente ocorreu nas proximidades da comunidade de Olaria, em Ponta de Pedras, quando a embarcação seguia rumo a Belém para buscar mercadorias.

Segundo testemunhas, o barco foi surpreendido pelas fortes maresias e afundou rapidamente. Parte da tripulação conseguiu escapar, mas dois homens ficaram presos dentro da embarcação e não resistiram.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte do barco já submerso e registra o momento em que pessoas em embarcações menores tentam prestar socorro.

A tragédia comoveu a população marajoara, que tem o “Luiz Guilherme” como uma verdadeira lenda da navegação regional. Durante décadas, a embarcação transportou passageiros e cargas, tornando-se um símbolo para gerações que dependiam dela para chegar à capital ou retornar ao Marajó.

Os órgãos competentes ainda não divulgaram detalhes oficiais sobre o resgate nem as circunstâncias exatas que levaram ao naufrágio. A reportagem acionou a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil em busca de mais informações e aguarda retorno.

Palavras-chave

