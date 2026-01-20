‘Bala’, suposto faccionado do Comando Vermelho, morre em intervenção policial em Mãe do Rio

Um homem identificado como Cleison de Jesus Cavalcante, o “Bala”, suspeito de integrar a facção criminosa Comando Vermelho, morreu na tarde desta terça-feira (20) após uma intervenção policial em Mãe do Rio, no nordeste paraense. Bala era suspeito de cometer ataques armados contra estabelecimentos comerciais na cidade e possuía antecedentes por furto e tráfico de drogas, além de ser apontado como autor de diversos roubos.

Bala era apontado como um dos responsáveis por disparos efetuados por volta das 2h de terça-feira em dois estabelecimentos na área central da cidad, conforme a página BO Paragominas. As primeiras informações apontam que dois indivíduos em uma motocicleta disparam nos locais. As ações, segundo as primeiras informações, teriam sido coordenadas por integrantes do Comando Vermelho, com o objetivo de intimidar comerciantes e forçá-los ao pagamento da chamada “taxa do crime”.

Após os ataques, os trabalhos de busca pelos suspeitos. Por volta das 15h, as equipes receberam informações de que os suspeitos estariam em uma residência na rua Caveca, no bairro Tubilândia. Ao se aproximarem do imóvel, Cleison tentou fugir pelos fundos, mas foi cercado pelos policiais.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito efetuou cerca de três disparos contra os policias. Durante uma troca de tiros, ele acabou atingido, foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A identificação dele foi confirmada, inclusive, por uma tatuagem na perna.

Com Cleison, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com cinco munições. O material foi encaminhado à delegacia. A Polícia Científica de Paragominas foi acionada para realizar a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.